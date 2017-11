Tariceanu, cu referire la Iohannis: patron al statului paralel

Chiar daca s-a vehiculat in cursul acestei zile ca, spre deosebire de anul trecut, in 2017 presedintii celor doua Camere ar fi primit de la Cotroceni o invitatie de a fi prezenti – alaturi de ceilalti demnitari ai statului – la traditionala parada de 1 decembrie, informatia nu se confirma. Nu deocamdata, cel putin.

Chiar si asa, s-a aflat deja un punct de vedere legat de o eventuala intentie de a si onora o astfel de invitatie. Al doilea om in stat, de exemplu, da semne clare ca nu ar lua in calcul sa raspunda afirmativ invitatiei Cotrocenilor de a fi prezent la Parada de Ziua Nationala. Calin Popescu Tariceanu si-a exprimat pozitia in mod cat se poate de categoric, cu tot cu motivatia unei astfel de reactii. “Nu am primit o invitatie pana la acest moment. Si daca voi primi, nu-i voi da curs. (…) Avand in vedere declaratiile facute cu obstinatie de actualul presedinte, de acel domn care vad ca functioneaza la Cotroceni, (…) declaratii care ma vizeaza, (…) nu am de ce sa merg sa stau alaturi de domnia sa. (…) Din contra, am toate motivele sa nu merg”, a anuntat presedintele Senatului, inainte de a invoca “statul paralel”, la care recent si pesedistii au facut referire, in rezolutia adoptata la CEx-ul de la Herculane. “Daca as sta langa domnia sa, inseamna ca as cautiona postura in care se afla – de patron al statului paralel, pe care se face ca nu-l vede si ca nu-l cunoaste”, a sustinut Tariceanu.

sursa foto: Facebook