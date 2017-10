Tariceanu: “Cand o sa se intample chestia asta, eu plec din politica”

Al doilea om in stat a adus in discutie o situatie care l-ar face sa paraseasca scena politica.

Reamintind ca are de gand sa depuna, in prima zi a saptamanii viitoare, sesizarea adresata Curtii Constitutionale, in cazul “Belina”, in care sunt vizate cele doua social-democrate care au parasit, recent, Guvernul, Sevil Shhaideh si Rovana Plumb, Calin Popescu Tariceanu a mai subliniat un aspect, pe fondul neacceptarii ALDE de a-l retrage pe ministrul Ilie din Executiv, chiar daca si acesta a intrat in vizorul DNA. “Eu nu accept ca DNA-ul sa faca Guvernul Romaniei. Cand o sa se intample chestia asta, eu plec din politica. (…) Eu nu sunt maleabil, nu sunt pentru compromisuri in aceasta chestiune”, a subliniat liderul ALDE, seara trecuta, la Antena 3.

sursa foto: Facebook