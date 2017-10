Tariceanu anunta ca depune sesizarea la CCR, in cazul “Belina”

Al doilea om in stat a anuntat in urma cu doar cateva minute ca s-a decis, in baza rezultatului analizei specialistilor, pe care il astepta, sa sesizeze Curtea Constitutionala in cazul “Belina”.

Dupa ce zilele trecute anunta ca astepta un punct de vedere de la expertii in probleme de drept constitutional de la Senat, la finele sedintei de la Parlament a Coalitiei, de miercuri, Calin Popescu Tariceanu a transmis ca a luat o hotarare. “Intre timp mi l-au prezentat azi (miercuri-n.r.) de dimineata, asa incat luni, saptamana viitoare, voi depune la CCR sesizarea destre care am vorbit”, a subliniat Tariceanu.

Este vorba despre o sesizare menita sa se stabileasca daca se poate vorbi sau nu despre un eventual conflict juridic intre Guvern si DNA in cazul “Belina”, in care doi fosti ministri PSD sunt in vizorul procurorilor.