Targul de Craciun berlinez, redeschis la trei zile de la masacru

Nemtii se straduiesc sa nu se lase doborati de teama si de imaginile masacrului de luni seara, in urma caruia 12 oameni au pierit dupa ce un camion a intrat in plin in grupul de oameni aflati la un targ de Craciun amenajat in centrul Berlinului.

Astfel ca, dupa ce stricaciunile la nivel de decoratiuni si de casute au fost inlocuite, s-a decis redeschierea spatiului decorat pentru Sarbatori si in care se comercializeaza produse specifice acestei perioade festive.

Chiar daca inca nu s-au stins lumanarile si candelele aprinse, in apropierea locului masacrului, in memoria victimelor atacului si, mai ales, in ciuda faptului ca politia nu a prins inca autorul atacului revendicat de ISIS, s-a decis, iata, redeschiderea targului pentru public. E lesne de inteles ca masurile de securitate in zona au fost sporite, avand in vedere ca spatiul comercial e redeschis la doar trei zile de la tragedia care a ucis 12 oameni nevinovati si a trimis pe un pat de spital alte 48 de persoane.

Va amintim faptul ca, daca intr-o prima faza, politia locala retinuse un suspect, in cele din urma s-a anuntat ca au in vedere o alta persoana, despre care se crede ca ar fi fost, de fapt, in spatele volanului camionului condus cu viteza peste oamenii aflati la targul berlinez. Tanarul este cautat de politistii germani.