Targ de sclavi in Libia

In timp ce Occidentalii fac de zor summit-uri pe problematica migrantilor, acestia, in incercarea de a ajunge in Europa, ajung insa la obor, unde sunt vanduti pentru cateva sute de euro. O palma pe obrazul lumii civilizate in anul de gratie 2017.

”Sunt baieti mari si puternici, buni pentru munca la ferma”. ”Opt sute o data”, striga omul care conduce licitatia. Oferta creste: ”900…1000…110…”. Nu departe de capitala Tripoli, oamenii sunt vanduti la licitatie ca sclavi pentru aproximativ 1200 de dinari libieni, aproximativ 700 de euro. Scene incredibile care au fost filmate pe ascuns de jurnalisti CNN. ”Cine are nevoie de un miner, un miner solid care stie sa sape?”. Cumparatorii ridica mainile, pretul creste repede de la 500, la 550, 600, apoi 650.

Vanzarea se incheie iar omul , complet resemnat, este livrat noului stapan. Acest targ de oameni are loc de doua ori pe luna, de regula noaptea, intr-un sat aflat nu departe de capitala Libiei. Intr-un centru pentru migranti din Tripoli, jurnalistii au intalnit oameni din Mali, Ghana, Nigeria si Niger care fusesera in trecut vanduti ca slavi.

Autoritatile libiene vorbesc de ”zvonuri”

Contactat de CNN, un oficial libian a declarat: ”Auzim des astfel de zvonuri dar nimic din ce se spune nu se petrece aici”. Insa materialele inregistrate de postul american au fost trimise autoritatilor din Tripoli care au promis deschiderea unei anchete. Aceste oriri intervin in timp ce inaltul comisar al ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein, a declarat marti: ”Comunitatea internationala nu poate sa continue sa inchida ochii in fata ororilor inimaginabile indurate de emigrantii din Libia”, adaugand ca ”politica UE ” care consta doar in sprijinirea pazei de coasta libiene sa intercepteze si sa trimita inapoi migranti ”este inumana”.

In aprilie, Othman Belbeisi, seful misiunii Organizatiei internationale pentru migratie (OIM) in Libia a denuntat la randul lui existenta ”pietelor de sclavi” in aceasta tara.

40 de milioane de sclavi in lume

La originea acestui trafic de persoane este criza migratorie. Mii de persoane care incearca sa fuga de pe continentul african pentru a ajunge in Europa trec anual prin frontiera libiana. Insa controalele din largul coastelor Libiei limiteaza numarul de vapoare care incearca sa le traverseze, majoritatea in drum spre apropiata Italie sau Grecia. Fara un ban (tot ce aveau au dat calauzelor) migrantii devin sclavi la dispozitia traficantilor.

In luna mai, OIM a primit dezvaluiri similare precum cele ale CNN, raportandu-se munca fortata in agricultura si constructii, pentru barbati, si cazuri de viol si prostitutie fortata pentru femei. Un ”trafic subteran sub cerul liber” a comentat Marwa Mohamed, cercetator pentru Amnesty International. Acest trafic, explica ea, are loc mai ales in zonele si in tarile unde autoritatea puterii centrale este inexistenta sau ineficienta. In Libia, situatia economica catastrofala, violentele si instabilitatea politica din regiune favorizeza aceasta situatie. Dar Libie este departe de a fi singura tara unde practici ale sclavagismului au fost observate. Potrivit Organizatiei Internationale a Muncii la ora actuala in lume exista peste 40 de milioane de persoane care sunt victime ale sclaviei.