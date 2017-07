Tara cu cei mai multi atei

China este tara cel mai putin religioasa, 7 din 10 chinezi spun ca sunt atei (67%), de peste doua ori procentul gasit in orice alta tara, iar 23% dintre chinezi se definesc ca non-religiosi si doar 9% dintre acestia se declara persoane religioase, arata un studio publicat recent de Gallup International.

Urmeaza Suedia, Cehia si Regatul Unit, unde 7 din 10 persoane au declarat ca sunt atei sau non-religiosi (18% si 55% in Suedia, 25% si 47% in Cehia, 11 % si 58% in Regatul Unit). In Romania doar 3% dintre cetateni se declara atei, in timp ce 6% au raspuns ca nu sunt religiosi. La polul opus, in clasamentul celor mai religioase tari se gaseste Thailanda, unde aproape intreaga populatie(98%) se declara religioasa. Un procent ridicat au si Nigeria (97%), Kosovo, India, Ghana, Coasta de Fildes, Papua Noua Guinee (toate cu 94%), Fiji (92%), Armenia (92%) si Filipine (90%). Fruntasa in top este si Romania, cu 89% din romani care spun ca sunt religiosi. Din cele 66.000 de persoane din 68 de tari mentionate in studio, 62% dintre respondenti se considera religiosi, 25% nu se considera religiosi si 9% spun ca sunt atei. Peste 71% din populatia planetei crede in Dumnezeu, 56% cred in Rai in timp ce 54% cred in viata de dupa moarte si putin sub jumatate(49%) in existenta iadului.