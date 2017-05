Tanara salvata cu salupa din apa marii, la Mamaia

Au fost momente de panica pentru o femeie care a ajuns in apa marii si nu a mai putut iesi la mal. S-a intamplat luni in jurul pranzului in statiunea Mamaia.

In ajutorul tinerei au fost chemate ajutoare. Pompierii constanteni de la ISU au intervenit cu o salupa, pentru a o recupera pe fata in varsta de circa 27 de ani si a o aduce cat mai rapid la mal si apoi in grija medicilor, in conditiile in care apa marii avea temperaturi scazute. La momentul in care au ajuns cei doi pompieri-salvatori la ea, femeia era “constienta colaboranta”.

Imediat ce salupa a ajuns la mal, victima a fost preluata de un achipaj al SMURD, care astepta la caz, si transportata la spitalul judetean.

Pana la momentul de fata nu se cunosc detalii cu privire la conditiile in care tanara a ajuns in apa marii. Din cate se pare, aceasta ar fi cazut accidental de pe faleza.

sursa foto: Facebook/ISU Constanta

