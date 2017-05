Tanara impuscata de sot, in Capitala. Barbatul, gasit mort

A sfarsit dupa ce, din cate anunta politistii, a fost impuscata in cap chiar de catre barbatul care ii jurase credinta vesnica.

Aceasta crima care i-a pus pe jar pe cunoscutii celor doi soti, dar si pe colegii femeii in varsta de 31 de ani a avut loc deunazi, chiar in sediul firmei in care lucra victima, si anume intr-o incinta aflata pe raza sectorului 5 din Capitala.

A fost anuntata politia, iar oamenii legii au inceput cautarile autorului, avand in vedere ca dupa ce ar fi savarsit oribila fapta, suspectul – un barbat in varsta de 45 de ani si detinator in mod legal al unui pistol cu bile- a dat bir cu fugitii. A fost gasit, in cursul noptii trecute, fara suflare. In cele din urma, omul a fost gasit, insa fara suflare, intr-o comuna din Calarasi, din cate au anuntat, miercuri dimineata, reprezentantii Politiei Capitalei.

Ramane ca ancheta deschisa in cazul de fata sa stabileasca exact conditiile in care au sfarsit cei doi soti si care a fost motivul agresiunii.

