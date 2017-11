Tanara cu ochii in ecranul unui telefon mobil, intr-un tablou din 1860!

Iluzie optica, un adevar uluitor sau chiar am luat-o razna cu totul?! Poate fi aceasta una dintre dovezile intoarcerii in … viitor? Referindu-se la o lucrare apartinand pictorului austriac Ferdinand Georg Waldmüller (1793 – 1865), internautii cred ca imposibilul poate fi posibil. Se aduce in discutie tabloul “Die Erwartete” (“Asteptand-o”), care ar arata o tanara, intr-un peisaj rural, stand cu ochii fixati pe ecranul unui … iPhone. Aceasta pictura din secolul al XIX-lea pare, cumva, ca indice prezenta unui telefon mobil, cu 150 de ani inainte de lansarea iPhone-ului, avand in vedere ca tabloul a fost finalizat de Waldmüller in jurul anului 1860. “Die Erwartete” este expus la Muzeul Neue Pinakothek din München si multi nu pricep ce a dorit sa indice artistul introducand in poveste acest detaliu misterios. Ei bine, expertii cred ca imaginatia noastra este mult prea bogata. De fapt, juna din tablou tine in maini o carte de rugaciuni.