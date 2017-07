Tanara care are 120 de personalitati

Kate Dranfield, o englezoaica de numai 17 ani, spune ca sufera de un fel de „visuri cu ochii deschisi” in care a descoperit ca poarta cu ea alte 120 de personalitati. Ea nu primeste niciun fel de ajutor medical pentru ca ce o chinuie pe ea nu este considerata a fi o boala.

Practic, aceste vise se manifesta ca si cum Kate ar intra intr-o transa unde constata ca este cu totul altcineva. „E ca si cum as intra intr-o alta lume, de unde ma intorc foarte influentata”, spune fata. „Aceste personaje sau personalitati sunt chiar eu, intr-o lume pe care n-o pot accesa voluntar, dar aceste personalitati isi pun amprenta asupra felului meu de a trai”, mai adauga Kate. Ea mai spune ca aceste personalitati sunt de orice fel: tinere, batrane, fete si baieti, ba chiar si transgenderi. Ce o enerveaza este faptul ca majoritatea acestora au accent american. „ Una dintre personalitatile mele favorite, Jess, si-a vopsit parul in rosu, ceea ce mi-a placut si am facut la fel. Un alt personaj, Cathryn, avea un pierce in nas. Mi-am pus si eu”, povesteste fata cu 120 de personalitati. Kate nu pare ingrijorata de ciudata ei coabitare, insa mama ei este. Doamna crede ca daca o s-o tina tot asa, Kate nu va gasi pe cineva cu care sa-si imparta viata, bucuriile si necazurile.