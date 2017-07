Tanar surprins de o cadere de pamant

Prins de un mal de pamant care a cazut peste el, in timp ce muncea la o canalizare, un tanar a avut nevoie de interventia salvatorilor de la ISU Prahova.

Operatiunea de salvare e in plina desfasurare, la momentul de fata, in localitatea Bucov, specialistii in situatii de urgenta fiind chemati de martorii la incident.

Din primele informatii reiese ca muncitorul- un tanar de aproximativ 20 de ani- a ajuns sa fie acoperit de pamant pana la nivelul braului. Din fericire, barbatul este constient.

Inca nu se stie exact ce anume a cauzat incidentul.