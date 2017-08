Tanar politist, gasit impuscat in cap

Familia si apropiatii unui tanar in varsta de doar 27 de ani sunt in stare de soc, dupa ce omul legii a fost gasit impuscat in cap, aparent cu arma din dotare.

Se pare ca politia a fost alertata chiar de catre tatal tanarului, care l-a si gasit pe baiat. Drama s-ar fi produs in baia casei parintilor reprezentantului legii, aflata intr-o comuna gorjeana.

Victima lucra ca ajutor de sef de post in cadrul politiei dintr-o comuna din Dolj, conform Televiziunii Publice. Inca nu se cunosc posibilele cauze care l-ar fi putut impinge pe tanarul om al legii – aflat in randurile Politiei de circa 5 ani – sa recurga la un astfel de gest, insa cazul este anchetat.