Taica popa binecuvanteaza rachetele rusesti din Crimeea

Recent, a avut loc ceremonia de primire a sistemelor antiaeriene rusesti S-400 Triumph in peninsula anexata de Moscova. Ministerul rus al Apararii a tinut ca aceste arme mortale sa fie primite in buna traditie pravoslavnica.

O inregistrare video surprinde momentul in care un preot binecuvinteaza si sfinteste noile sisteme antiaeriene care vor ”apara” Crimeea. Este vorba de patru noi sisteme S-400, care vin in completarea sistemului antiaerian Pantsir-1. S-400 sunt capabile sa loveasca pana la 40 de tinte simultan aflate la 400 kilometri distanta. Sunt sisteme de rachete sol-aer cu raza medie si mare de actiune destinate sa doboare orice tip de tinta aeriana: avioane, drone si rachete de croaziera. Realizate de biroul de proiecte Almaz-Antei, sistemul S-400 Triumph este in dotarea armatei ruse din 2007, acest tip de armement fiind folosit si in Siria, dupa noiembrie 2016.