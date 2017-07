Taco Bell vine in Romania

Grupul american Yum! Brands, care mai opereaza KFC si Pizza Hut, vrea sa deschida cel putin cate 100 de restaurante noi Taco Bell in China Brazilia, Canada si India, dar si in Romania, Peru, Finlanda sau Sri Lanka, a anuntat presedintele Taco Bell International, Melissa Lora.

Recent, Taco Bell, cu specific mexican, a deschis primul restaurant in Olanda si vrea sa se mai extinda si in Spania, Guatemala, Coreea de Sud, Marea Britanie. Grupul vrea astfel sa isi ridice vanzarile anuale de la 10 miliarde dolari la 15 miliarde dolari pana in 2022. Intrarea Taco Bell pe piata romaneasca a mai fost avansata neoficial si in anii anteriori, dar fara o finalitate. Acum este insa pentru prima data cand presedintele Taco Bell International nominalizeaza oficial Romania, in interiorul urmatorilor 5 ani. Astazi, grupul opereaza peste 43.000 de restaurante fast food in 135 de tari, din care 6.500 sunt localuri Taco Bell. Compania si-a propus sa atinga un numar de 8.000 de locatii in S.U.A. pana la finalul lui 2022 si sa creeze aproximativ 100.000 de locuri de munca in noile locatii. Numai in aceasta vara, compania va angaja 3.500 de persoane in restaurantele Taco Bell.