Tablou de 1,5 milioane de euro, uitat in taxi

Un manager francez a depus plangere pentru furt dupa ce a uitat un tablou estimat la 1,5 milioane de euro in portbagajul unui taxi, a informat ieri politia judiciara. ”Managerul trebuia sa se intalneasca cu un colectionar in cel de-al III-lea arondisment din Paris”, au explicat surse din politie. A luat un taxi, a pus tabloul in portbagaj, unde l-a si uitat. Dupa ce a realizat, nu a mai putut identifica taxiul si a apelat la politie. Tabloul uitat este o opera a pictorului si sculptorului italian Lucio Fontana, denumit ”Concerto Spaziale” care face parte dintr-o serie de tablouri ale pictorului, evaluare la mai multe milioane de euro.