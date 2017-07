Syda, cu pistolul la tampla

Celebrul Syda, fostul sot al Elenei Basescu, si-a vazut moartea cu ochii. Acesta a fost amenintat cu pistolul intr-un club de fite din nordul Capitalei.

Fostul ginere al presedintelui Traian Basescu, Bogdan Ionescu, cunoscut sub numele de Syda, a fost amenintat cu pistolul in noaptea de sambata spre duminica. Totul a avut loc intr-un club de fite din Herastrau. Syda ar fi intrat in conflict cu un dezvoltator imobiliar de origine araba, Kamal H., din cauza unei femei. Scandalul a degenerat si ar fi continuat in fata clubului, unde afaceristul arab ar fi scos un pistol pe care l-a indreptat hotarat spre capul fostului ginere al lui Traian Basescu, in timp ce victima era imobilizata de un bodyguard al clubului. La fata locului a intervenit de urgenta un echipaj al Sectiei 2, iar cei doi au ajuns la sediul Politiei. S-a dovedit ca pistolul pe care omul de afaceri l-a indreptat spre fostul ginere al lui Traian Basescu era unul de autoaparare, cu bile de cauciuc. Syda a depus plangere pe numele barbatului, care este acum anchetat in libertate pentru amenintare si nerespectarea regimului armelor si munitiilor.