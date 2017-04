Sute de taxiuri, in fata Guvernului . Protest de amploare, cu restrictii de circulatie

UPDATE 2 – Dupa ce reprezentantii COTAR si ministrul Petrea au semnat un acord, urmare a discutiilor avute dupa declansarea manifestatiei stradale, protestul s-a incheiat la mijlocul zilei, cand circulatia in zona Pietei Victoriei a fost reluata, in conditiile in care fusese restrictionata inca de dimineata, de la primele ore. Acordul in cauza vizeaza promovarea unui proiect de Ordonanta de Urgenta ce vizeaza transportul in regim de taxi si de inchiriere, si care a fost intocmit in urma discutiilor avute de sindicalistii in acest domeniu cu reprezentantii guvernamentali in prima parte a lunii precedente.

UPDATE – Ministrul Dialogului Social, Gabriel Petrea, a discutat cu o delegatie a COTAR, in urma acestui episod situatia din strada detensionandu-se, cel putin aparent.

Locuitorii Capitalei care au drum in centrul Bucurestilor trebuie sa aiba in vedere – daca nu au constatat deja pe propria piele – ca in zona Piata Victoriei circulatia este paralizata de un protest.

De aceasta data este vorba despre un protest pe roti, sa-i spunem, avand in vedere ca mare parte a celor care au oprit cu sutele masinile in scuarul din fata cladirii Guvernului sunt taximetristi, care, alaturi de alti transportatori – in speta soferi de microbuze, au ales aceasta forma de manifestare pentru a-si face mai bine cunoscute nemultumirile.

In cazul taximetristilor, acestia se leaga atat de aplicatia Uber, pe care o vor interzisa, cat si de pirateria din domeniul in care isi desfasoara activitatea – transportul de persoane

Protestul transportatorilor – care a inceput undeva in jurul orei 10 – a atras deja restrictii de circulatie. Dupa cum au anuntat reprezentantii Brigazii Rutiere a Capitalei, aceste restrictii vizeaza “os. Kiseleff de la Piata Arcul de Triumf pana la Piata Victoriei, respectiv pe Sos. Kiseleff de la Piata Arcul de Triumf pana la Piata Presei Libere (zona centrala), permitandu-se permanent circulatia pe Str. Arhitect Ion Mincu”, soferii avand la dipozitie doua rute ocolitoare, dupa cum urmeaza: Arcul de Triumf – Str. C-tin Prezan – Piata Charles de Gaulle – Calea Dorobanti si -Piata Presei Libere – Piata Montreal – Bd. Marasti – Bd. Ion Mihalache.

Din cate au anuntat reprezentantii federatiei transportatorilor, protestele ar urma sa continue si joi.

sursa foto: rtv.net

loading...