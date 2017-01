Sute de mii de oua Kinder, naufragiate pe o plaja din Germania!

Aparitie surprinzatoare pe plaja din Langeoog, o insula din Marea Nordului aflata sub jurisdictia landului german Saxonia Inferioara. Potrivit tabloidului Bild, sute de mii de recipiente din plastic, pline cu jucarii, au inundat tarmul insulei miercuri dimineata, spre stupefactia turistilor si bucuria copiilor. Politia a aflat ulterior ca marfa provenea dintr-un container care aalunecat de pe puntea unui vas aflat sub pavilion danez, prins intr-o furtuna teribila in larg. Capsulele colorate, fara folia de aluminiu si glazura de ciocolata, s-au imprastiat pe o portiune de cativa kilometri la tarm. In carcasele din plastic se aflau jucarii si prospecte tiparite cu litere chirilice, semn ca produsele erau destinate pentru piata din Rusia. Din primele informatii, cargobotul danez a pierdut in timpul furtunii nu mai putin de cinci containere, inclusiv unul plin cu jucarii-surpriza care se gasesc in interiorul oualor Kinder.

