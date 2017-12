Suspecta in cazul incidentului reclamat vineri la metrou, prinsa. Are 57 de ani

Femeia considerata a fi suspecta in cazul situatiei reclamate politistilor in aceasta dimineata, in jurul orei 10, a fost identificata si dusa la audieri.

Este vorba despre o persoana in varsta de 57 de ani, din Bucuresti, din cate a anuntat, in urma cu scurta vreme, purtatorul de cuvant al Politiei Capitalei. Suspecta a fost gasita la ora 10.55, “in zona statiei de metrou Pipera, a fost gasita la suprafata”, iar “elementele care au condus la depistarea ei au fost cele de vestimentatie”.

Oficialul Politiei Capitalei a mai precizat ca in cazul reclamat vineri dimineata “nu a existat contact fizic, nu vorbim de contact fizic, vorbim de cuvinte posibil si atitudinea (…) doamna respectiva a venit si s-a adresat Politiei si foarte bine a facut”, dar si ca suspecta “i-ar fi spus <<nu scapi de mine>>”.

Totodata, politistii verifica un alt caz, de aceasta data reclamat la Metrorex prin mail, mesaj care a ajuns la Politie, din cate a anuntat purtatorul de cuvant al Politiei Capitalei. “O doamna sesizeaza ca ar fi facut si ea obiectul unei amenintari, tot verbale, urmeaza sa se stabileasca despre ce persoana vorbim, daca vorbim daca aceasta persoana, urmeaza sa fie audiata”, a precizat Diana Sarca. Presupusul incident ar fi avut loc tot vineri, la statia de metrou Pipera.

In prima faza, o femeie de 42 de ani s-a plans Politiei Metrou ca ar fi fost amenintata, la statia de metrou Unirii 2, situatie care i-a facut pe oamenii legii sa intre in alerta si sa caute persoana respectiva. S-au facut publice elemente de identificare, dar si doua imagini cu femeia cautata.

