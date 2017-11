Suspect retinut in cazul crimelor din Dambovita

La mai putin de o saptamana de la crima din judetul Dambovita, oamenii legii au retinut un barbat banuit ca ar fi curmat doua vieti.

In prima faza, seara trecuta, se aflase ca un suspect fusese dus la audieri, in sediul IPJ Dambovita, in cazul dublei crime din apropiere de Targoviste. Ulterior, barbatul a fost scos incatusat si flancat de oameni ai legii, semn ca fusese retinut. Suspectul are 58 de ani, e din Targoviste si este vanator autorizat. Conform televiziunilor de stiri, omul nu ar fi recunoscut nimic.

In cazul de fata, anchetatorii nu iau in calcul varianta unei razbunari, ci pe cea a unui incident iscat din senin. “A fost vorba despre un conflict spontan. Era la braconat. I-a impuscat cu arma de vanatoare pe care o detinea”, din cate a declarat in fata presei procurorul de caz, acesta adaugand ca “nu exista niciun fel de date ca ar fi existat un alt complice”.

Victimele sunt Gheorghe Ifrim, consilier local in Razvad, si Ion Neagu, un barbat care il ajuta si alaturi de care venise sa culeaga varza de pe un teren. Cei doi au fost gasiti impuscati pe un camp din apropiere de Targoviste, joi seara.