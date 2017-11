Surse: Actrita Stela Popescu, rapusa de un AVC

PNL se sinucide, PSD se lauda cu ”succesurile”

Motiunea de cenzura fuse si se duse. Guvernul Tudose a ramas bine mersi si va majora in continuare salariile in minus iar liberalii aduna in faras cioburile ramase dupa ce penelistii de azi au risipit in vant toata gloria mostenita de la Bratieni.