Surpriza Andreei Marin: s-a facut blonda de ziua ei

Daca tot e ziua ei, fosta realizatoare a emisiunii cu “Surprize” de la TVR si-a propus sa faca o schimbare wow! Temporara, ce-i drept, de vreme ce e vorba doar despre un experiment in chip de rasfat, in ziua in care a implinit 42 de ani.

Pe scurt fie spus, Andreea Marin a incercat o peruca blonda, care nu doar ca i-a adus o modificare radicala de nuanta, ci un par sesizabil mai lung decat cel pe care il are in mod obisnuit. Incantata de rezultat, s-a grabit sa le arate amicilor ei de pe Facebook noua infatisare. “Cum? Nu ma recunoasteti?! Sunt eu, asa cum m-ati provocat sa indraznesc acum o saptamana! Azi e ziua mea, asa ca m-am gandit sa fiu din nou copil, sa incerc tot ce imi pofteste inima, sa ma bucur de nastrusnicii pe care femeia serioasa din mine nu si le permite in timpul anului”, a explicat fosta vedeta TV, pe aceeasi retea de socializare.

Din cate promite Andreea Marin, lista surprizelor continua cu o frumoasa impodobire de brad, pe care sarbatorita are in plan sa o dezvaluie, pe aceeasi retea de socializare. Vedeta o va avea ca mana dreapta chiar pe Violeta, fiica ei in varsta de 10 ani.

sursa foto: Facebook/Andreea Marin