Supermagazinele, „impinse” in afara oraselor

Ministerul Agriculturii sustine modificarea legislatiei privind amplasarea supermarketurilor si hipermarketurilor, care va aduce mai degraba noi restrictii in acest sens.

Proiectul va stabili ca aceste spatii comerciale vor functiona in afara centrului oraselor si in zone cu densitate redusa a populatiei, pentru supermarket-uri o distanta de cel putin 1 kilometru fata de o piata, iar pentru hipermarket-uri scoaterea in afara oraselor mari. In ultimul caz, propunerea este sa poata fi amplasate in zonele cu densitate comerciala redusa, dupa criterii geografice specifice: la cel mult 5 km de limita administrativ-teritoriala a localitatii cu populatie de peste 500.000 locuitori, la cel mult 3 km in cazul localitatiilor cu populatie de peste 250.000 locuitori si la cel mult 1 km la unitatile administrativ teritoriale cu populatie mai mica de 250.000 locuitori. Proiectul de lege ar urma sa mai prevada ca, de la momentul intrarii in vigoare, supermarketurile, centrele comerciale si hipermarketurile care nu respecta conditiile de amplasare mai pot functiona pe amplasamentele existente o durata limitata, de doi ani. Alte reguli propuse: autorizarea functionarii supermagazinelor sa fie pe baza unei autorizatii de functionare, eliberata de primaria localitatii, care sa tina cont de planurile de urbanism, infrastructura de transport, transportul in comun sau de numarul de locuri de parcare destinate cumparatorilor. In cazul centrelor comerciale, proiectul sustine ca acestea sa fie amplasate dor in zonele de “interes comercial”(!), sa nu se invecineze cu aeroporturile si spatiile industriale.