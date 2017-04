Supercars si masini zburatoare la Monaco

Festivalul auto ”Top Marques” care a avut loc in principat a fost scena unor spectaculoase premiere mondiale. Top Marques se vrea cel mai exclusiv salon auto din lume, chiar daca este intr-un fel un salon atipic, numele multor expozanti de aici fiind practic necunoscute marelui public. Dar Monaco nu este pentru marele public. In sfarsit, pentru amatorii de exclusivitate, fabricanti de masini rare au dezvaluit nu mai putin de patru premiere mondiale. Doua supercars, Donkervoort G8 RTO si Calafiore C10, o editie speciala a modelului Asfante, realizat de compania italiana FrangiVento, bortezata ”Charlotte”, dupa numele printesei de Monaco. In plus, un Mini Remastereed cu totul special, oferit de Davis Brown Automotive. Bonus, doua modele zburatoare futuriste, Aero Mobil si Pal-V Liberty si un bolid electric realizat de compania Vanda Electrics.

Un model Bentley Azure clasic, admirat de printul Albert. Asta la prima vedere, pentru ca a trecut pe la Jean Boulle Luxury, care a aplicat pe masina o vopsea speciala, care contine doua milioane de diamante.

Dendrobium, un model supersport de la Vanda Electrics, capabil sa atinga 320 km/h.

D8 GTO-RS este cel mai rapid model construit de olandezii de la Donverkoort. Editia este limitata la 40 exemplare, fiecare cu un pret de pornire de peste 150.000 euro.

Sapte ani le-au trebuit italienilor de la Calafiora sa dezvolte modelul C 10, care are un sasiu monococa din fibra de carbon. Sub capota se afla peste 1000 de cai putere.

Asfane ”Charlotte” pare jumatate barca, jumatate masina. Capabila sa treaca de 300 km/h, va avea un pret de 1,8 milioane de euro.

Rusii nu s-au sfiit sa le prezinte milionarilor celebrul 4×4 low-cost Lada Niva

Premiere mondiale, AeroMobil si Pal-V Liberty transforma soferul in pilot si invers