Supararile doamnei Firea la vreme torida

Ce se poate scrie despre Gabriela Firea ca sa nu se supere? Ca e primar? Daca se enerveaza ca abia acum mi-am dat seama? Ca Politia locala Bucuresti imbina stralucit utilul cu pascutul? Mi-a spus un prieten ca, intr-o noapte, a vazut caii astora cum pasteau intr-un parc. Nu-i spun numele, ca sa nu-i fac reclama. Si nici numele cailor nu le fac publice, ca sa nu ii fac de ras. Ca ma sufoc in masinile RATB? Mi-e sa nu-mi raspunda ca programul ei foarte incarcat nu-i permite sa-mi fac vant cu evantaiul.

Ca am votat-o pentru ca imi placea cum ii cadea fusta pe coapse in ziua aia? Pai, si la ce era sa ma uit? La cum zicea ea ca o sa fim mai bine tratati in spitalele luate sub aripa ei? Mersi, am fost recent intr-un spital din asta si, pana nu am sunat pe cine trebuie mai prin varful Sanatatii, nu m-a bagat nimeni in seama.

Cu capusele o fi vorbit?

As scrie ca doamna Firea are mai multe aparitii in presa scrisa si la televiziuni decat orele petrecute cu bucurestenii la audiente. Si daca ma intreaba de unde stiu? Nu pot sa-mi dau sursa in primire pentru un fleac ca asta. Mai bine tac si astept momentul cand imi va vinde pontul ca si-a schimbat culoarea parului cu o nuanta, sa dau o stire in exclusivitate. As scrie ca in orasul pe care vrea sa-si puna amprenta stropitoarele uda asfaltul si cand ploua. Ma gandesc, insa, ca imi va reprosa ca nu apreciez eforturile ei si ale primariei de a consuma motorina. As scrie ca parcurile sunt invadate de capuse de cand se topeste zapada, nu de cand vine vremea torida. Toti medicii veterinari practicanti stiu asta, numai cei din primarie nu. Mi-e teama, insa, ca imi va raspunde ca ea nu poate avea dialog cu lighioanele astea muscatoare. Si, colac peste pupaza, ma mai trezesc si cu o reclamatie la politie pentru ca ii sabotez activitatea cu minciuni aruncate in presa.

La un pas s-o eclipseze pe Maica Domnului

Nu stiu ce acuzatii a adus Gabriela Firea unui site care, zice ea, profereaza numai neadevaruri despre activitatea ei. A facut reclamatie la politie. Site-ului sau redactorilor, caci nu e prea limpede cui? Ca adversarii ei politici baga bani la greu ca articolele sa apara peste tot. Pe asta nu o cred, daca ma uit cum se sufoca presa tocmai in lipsa banilor. Surprinzator este insa ca doamna Firea a uitat ca este persoana publica si, ca atare, monitorizata la sange, cu bune sau rele. Chiar daca in cercuri selecte si ermetizate se vorbeste ca a dat cu burta de pamant o publicatie si emisiunile ei televizate erau ba seci, ba foarte proaste, tot jurnalist se numeste ca a fost. Sper sa nu se supere si pentru asta, caci jurnalist nu e o injuratura. Iar jurnalistul, daca nu sta cu ochii atintiti pe personaj si cu urechile palnie, inseamna ca a fost doar bagator de seama prin presa. Doamna Firea zice ca nu va spune numele site-ului, ca nu vrea sa-i faca reclama. Este singurul moment in care pot s-o inteleg. Nici eu n-am vrut sa scriu despre pelerinajul de la Catedrala lui Pandele, cand cu Braul Maicii Domnului. Mi-era ca ii fac publicitate lu’ barbat-su, ca de Maica Domnului mai auzise lumea.