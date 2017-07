Suntem printre cei mai prosti din Europa

Intotdeauna ne-a m considerat un popor destept, care se pricepe la foarte multe lucruri. Ce sa vezi, insa, lucrurile nu stau deloc asa…

Romania se plaseaza pe ultimele locuri in Europa in privinta coeficientul de inteligenta, cu un IQ mediu de 91, la egalitate cu locuitorii din Macedonia, dar peste cei din Serbia, Albania sau Muntenegru. Care este motivul acestei deteriorari in ceea ce priveste IQ-ul oamenilor timpului nostru? O explicatie ar putea fi si saracia si conditiile de trai, dat fiind faptul ca in istorie nivelul de inteligenta a fost influentat de acesti factori, precum din 1930 incoace, cand IQ-ul europenilor a inregistrat un salt datorita accesului la educatie si cresterii nivelului de trai. Din 2013 si pana acum, insa, au fost realizate mai multe studii care au dovedit ca unele cauze biologice, precum scaderea natalitatii si tendinta acuta de imbatranire a populatiei determina si o scadere in ceea ce priveste nivelul de inteligenta. Asta demonstreaza ca uneori ceea ce se intelege prin IQ este interpretat gresit ca fiind un atribut nativ, cand, de fapt, cineva mai bine educat poate obtine scoruri mai bune. Un bun exemplu ar fi tarile nordice, acolo unde nivelul de inteligenta a crescut in ultimele decenii, concomitent cu un acces extins la educatie si cultura.