Suntem condusi de un grup infractional organizat

De data aceasta, zarurile nu au mai cazut la fel de victorioase de partea lui Dragnea. Nu inseamna insa ca liderul PSD este gata impachetat si bate la poarta puscariei. Nici pomeneala. Pana acolo este cale lunga sau nu se va ajunge niciodata la un asemenea deznodamant. A spune, in clipa de fata, ca Dragnea este vinovat, este la fel de valabil cu a spune ca nu e vinovat. Procurorii afirma ca exista suspiciuni rezonabile ca ar fi facut si ar fi dres, dar si Dragnea spune ca exista aceleasi suspiciuni rezonabile ca nu ar fi facut nimic.

Pana la a se stabili ceva cat de cat rezonabil – ce termen cretin strecurat in limbajul juridic, cred ca pe usa din spate! – e cu mult mai rezonabil sa-i intrebam pe procurori in ce limba vorbesc. Cand aud cum Dragnea „a dobandit” calitatea de suspect ma umfla si rasul, dar si revolta. A dobandi are semnificatii clare de castig, de obtinere prin munca, de realizare, iar in cazul asta numai de asa ceva nu poate fi vorba. Daca s-ar legifera si un Cod penal al limbii romane, procurorii ar fi primi care ar ajunge in puscariile patriei.

Ce-ati pazit pana acum?

Dar, ce a facut Dragnea? Ia ziceti, onorati procurori, il suspectati pe bune sau doar il suspicionati rezonabil? Zic doar asa, de-un paregzampl, ca sa stiu si eu ce raspund daca ma intreaba presedintele. Nu Iohannis, ca nu vorbim, suntem certati, ci ala de la asociatia de locatari. A furat? A bagat mana la buzunarul statului? Care din ele, ala din Constitutie sau alalalt, paralelu’? A folosit acte false? Scuze, dar aici sunt un pic confuz. Cam ca alea prin care ravasitoarea doamna Carmen Iohannis, „Rava” pentru prieteni, isi bagase in traista niste case? Si e grav? Ca acolo nu mi s-a parut. Si nu numai mie. Cred ca nici lui Iohannis. S-a lasat calcat de coruptia pura, in toata goliciunea ei, sau mai mult de faptele conexe, ca nici asta nu e clar?

Ce ati facut cu ceilalti?

Si ce a mai facut Dragnea? A constituit un grup infractional organizat. O fi singurul? Sau doar primul care este scos in fata incepand cu 25 decembrie 1989? De la acea data si pana in prezent, pe tronul puterilor mai mari sau mai mici s-au perindat numai grupuri infractionale organizate. Unele au facut praf industria, vanzand-o la fier vechi. Altele au pus agricultura la pamant, de am ajuns sa importam ce produceam si noi inainte. Unele ne taie si ne vand padurile. Altele au vandut pamanturile, de mai mult de jumatate din potentialul arabil nu mai este romanesc. Unele falimenteaza companiile romane, exact cat sa le cumpere altele la preturi de nimic. Unele trimit in paradisuri fiscale profiturile, fara sa plateasca nimic, altele se ocupa cu stersul urmelor. Niciunul dintre acestea nu a fost nici macar zarit de procurori, darmite cercetat. Daca faptele lui Dragnea au vechime de 8-10-12 sau 100 de ani, de ce abia acum s-a aflat de ele? De ce nu a fost arestat imediat dupa primele falsuri, de exemplu? Nu cumva se scurge prea repede timpul ramas pana alegerile prezidentiale si un Dragnea inca pe picioarele lui devine stanjenitor? Nu cumva a venit timpul ca PSD sa fie decapitat si destramat? Nu acuz, Doamne fereste, doar suspectez si eu, rezonabil, vremurile astea cam incalcite.