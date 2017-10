Sufrageria lui Oprea, decor pentru ”o celula de criza” in 2009

Fostul ofiter DRI Daniel Dragomir a sustinut, la Comisia SRI, ca persoanele prezente la Gabriel Oprea acasa in seara prezidentialelor din 2009 s-au intalnit pentru a lua ”masurile operative” menite sa-i mentina in functii.

Pe scurt, Dragomir a povestit ca George Maior, Florian Coldea si Laura Codruta Kovesi au fost alertati in timpul zilei din cauza sondajelor care il dadeau castigator pe Mircea Geoana. In plus, Dragomir spune ca atat Coldea cat si Kovesi primisera deja ”semnale cu privire la indepartarea lor din functie”. Ca urmare, cei trei plus Gabriel Oprea, Vasile Dancu si Dan Andronic s-au intrunit intr-o ”celula de criza” la Oprea acasa. ”Au existat discutii in cadrul acestui grup ca sa-si mentina puterea, accesul si influenta, functiile in conducerea institutiilor statului. Au luat masuri operative prin implicarea structurilor de securitate in jocul politic”, sustine Dragomir, care a spus si ca intalnirea – care a fost ”una politica” – s-a desfasurat intr-o atmosfera ”extrem de tensionata”. Dragomir a precizat si masurile decise atunci: impiedicarea renumararii voturilor din diaspora si blocarea televiziunilor ”ostile presedintelui Basescu”. In context, fostul ofiter SRI a dat exemplul Realitatii TV – care s-a trezit cu conturile blocate dupa un control efectuat ”rapid” de ANAF.