Sufocata, Venetia isi va taxa turistii

Zeci de milioane de turisti se inghesuie anual sa viziteze celebrul oras dar nu toti vizitatorii sunt pe placul italienilor, exasperati de supraaglomerarea din centrul vechi.

Astfel, autoritatile iau in plan monitorizarea si taxarea turistilor, al carir numar imens ii afecteaza pe localnici. Este vorba de introducerea unui sistem de contorizare pentru a se determina in timp real densitatea numarului de turisti aflati in principalele puncte de atractie turistica din oras,potrivit The Independent, citandu-i pe primarul Luigi Brugnaro si consilierul de turism Paola Mar. Datele vor fi publicate in timp real pe retele social-media si pe site-ul orasului, pentru evitarea aglomerarilor in zone precum Palatul Dogilor sau Piata San Marco. De altfel, pentru Piata San Marco autoritatile vor sa introduca un sistem de taxare a vizitatorilor, ”o masura pe care o luam in calcul, dar care nu este una imediata”, a declarat Paola Mar pentru presa locala. Masura taxarii turistilor care viziteaza centrele vechi ale unor orase este deja pusa in practica de unele tari, cum ar fi Spania sau China. Anul trecut, UNESCO a avertizat Italia ca va inscrie Venetia pe lista siturilor de patromoniu mondiual aflate in primejdie, precum orasele Alep si Palmyra in Siria.

Lupta inegala

Autoritatile venetiene iau in calcul si promovarea unor zone mai putin celebre ale Venetiei. Aproximativ 55.000 de venetieni sunt asaltati zilnic de un numar de turisti mai mare decat locuitorii orasului-laguna, care s-a transformat intr-un imens hotel, pretul vietii crescand alarmant. Deja sunt accese ce separa accesul localnicilor si turistilor la popularele vaporetti. Anul trecut au avut loc mai multe proteste ale venetienilor care au flancat navele de croaziera ce debarcau turistii in oras, atmosfera de ostilitate crescand si dupa ce au fost publicate din ce in ce mai multe imagini cu incalificabilele comportamente ale unor turisti. Pentru unii venetieni, lupta este inegala si aleg sa plece. In fiecare an, Venetia pierde 1000 de locuitori, existand acum sub 55.000 de venetieni fata de peste 100.000, acum 40 de ani. Masuri coercitive prrecum amenzi de 250 de euro pentru turistul care arunca deseuri in canale, sau 50 de euro pentru cine are chef de-o baie nu au avut nici un efect. Nici sporirea numarului politiei locale la 700 de oameni. Primarul Venetiei a propus, pentru cazuri grave, si masura interzicerii persoanei respective in oras, pe o perioada de un an sau mai mult, dupa modelul aplicat pe stadioane suporterilor de fotbal huligani. Dar banii vorbesc si la Venetia. Anul trecut, au fost inregistrati in intreaga lume nu mai putin de un miliard de turisti.