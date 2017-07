Suflatul in lumanari imbolnaveste

Noile descoperiri ale Centrului canadian pentru Stiinta si Educatie va vor face sa va ganditi de doua ori inainte de a gusta dintr-un tort aniversar.

Intitulat chiar asa ”transferul bacteriologic asociat obiceiului de a sufla in lumanarile unui tort”, studiul cercetatorilor canadieni dezvaluie concluzii ingrijoratoare. Paul Dawson, profesor de sanatate alimentara la Universitatea din Clemson (si unul din autorii studiului) a efectuat un experiment cu elevii sai. Dupa ce le-a cerut anterior sa manance pizza (in majoritatea cazurilor, la aniversari se stie ca tortul se ataca la urma) le-a cerut sa sufle in lumanarile infipte intr-un fals tort din polistiren pe care erau amplasate diverse filme alimentare ce au permis colectarea bacteriilor expulzate odata cu suflul elevilor. Dawnson si echipa sa au constatat astfel ca numarul bacteriilor raspandite pe tort a crescut in medie cu 1400% dupa fiecare suflare. Insa in cazurile extreme, numarul de bacterii de pe suprafata unui tort pot creste si cu 12.000%, pentru ca transferul bacteriilor pe alimente se face diferit, in functie de individ. Insa profesorul a tinut sa linisteasca asistenta, explicand ca majoritatea bacteriilor prezente in gura oamenilor (de ordinul milioanelor) sunt inofensive si ca riscul de a te imbolnavi dupa ce o persoana a suflat in lumanarile unui tort este minim. Chiar si asa, a continuat ironic specialistul, ideea de a imparti cu cineva bacteriile, chiar si intr-o zi onomastica, iti taie pofta de mancare.