Succesul Daciei ii irita pe nemti

Desi brandul Dacia inregistreaza recorduri de vanzari in Europa(peste 250.000 de unitati in primele 9 luni din acest an, de pilda in Franta unul din cinci soferi este posesor de Dacia), super exigentii inspectori TUV Germania spun ca Logan, Sandero si Duster sunt in topul masinilor cu cele mai multe defecte!

Peste 4000 de vehicule a vandut in octombrie Dacia in Germania, un avans de 40%, care se vede treaba ca incepe sa irite concurenta. Pe principiul de ce sa cumperi, la un pret decent, un automobil low-cost fiabil, cand mai bine dai de trei ori mai multi bani pe Volkswagen-urile noastre, ca tot sunt masinile poporului. Idee prizata rapid de inginerii TUV, care au socotit ca in clasamentul celor mai proaste masini cu vechime de 2-3 ani, pe locul al treilea se afla Dacia Logan, iar Sandero si Duster se afla in pozitiile 6 si 7. Categoria automobilelor cu 2-3 ani vechime este cea mai vanduta in Germania, tara unde un vehicul nu este detinut mai mult de 3 ani. Sunt masini aflate, practic, la prima inspectie de la cumparare, cu o medie de 45.000 de kilometri parcursi, dar „ITP-istii” nemti sunt neinduplecatori. La strategia de aruncat cu noroi in Dacia a pus umarul si presa germana inca de pe vremea cand modele produse la Mioveni au inceput sa aiba succes: „masina cu care nu poti porni la drum”, „ruda ciunga din Est” sau „invechita si ieftina”, au fost comentarile cotidianului Tageszeitung. Serios? Atunci cum se impaca cu afirmatiile unui manager de vanzari la VW, care avertiza ca “nu putem face fata provocarii Dacia cu actualul portofoliu al Volkswagen”. Inspectorii TUV nu vor sa stie ca producatorii germani incep sa fie ingrijorati de vanzarile automobilului romanesc. Concret, in prezent niciun brand auto din Germania nu are strategia de a opri succesul Dacia, pe segmentul low-cost.