SUA: Vom zdrobi Coreea de Nord in caz de atac

Portavionul american Carl Vinson, trimis de Donald Trump spre peninsula coreeana, trebuia sa ajunga in zona inca din 15 aprilie. N-a ajuns, dar asta nu l-a impiedicat pe vicepresedintele Statelor Unite, Mike Pence, sa dea un ultimatum lui Kim Jong-un.

Tensiunile Washington-Phenian au ajuns, ieri, la varf, dupa ce Pence a promis o replica ”zdrobitoare si eficace” impotriva Coreei de Nord, dupa ce Phenianul a anuntat, cu o zi inainte, ca va desfasura ”mai multe teste balistice, saptamanal, lunar si anual”. In fata soldatilor adunati pe puntea portavionului USS Ronald Reagan, stationat in Japonia, Mike Pence, a raspuns cu subiect si predicat Phenianului: ”Vom infrange orice atac cu arme conventionale sau nucleare”. Mana dreapta a lui Donald Trump a adaugat ca Phenianul este ”cea mai periculoasa si urgenta amenintare din regiune”. Aceste noi declaratii intervin dupa ce Trump a dat asigurari,, in 12 aprilie, ca va trimite o puternica flota militara catre Coreea de Nord, in incercarea de a-l determina pe Kim Jong-un sa opreasca testele nucleare. Dar nord-coreenii nu au vazut nici o nava la orizont. Flota lui Trump, in frunte cu portavionul Carl Vinson nu au sosit in peninsula. Potrivit ultimelor informatii, navele americane se aflau in largul coastelor Australiei (la 5000 km distanta de Kim Jong-un) si participa la exercitii militare cu marina australiana, potrivit sefului Pentagonului, Jim Mattis. Grupul aeronaval ”urmeaza sa se indrepte spre nord, in directia marii Japoniei in 24 de ore”, si nu va sosi in zona prevazuta decat in jurul datei de 25 aprilie.

Balbaiala Casa Alba-Pentagon

O situatie care, potrivit CNN, ilustreaza problemele de comunicare intre Aparare si Casa Alba. Dupa anuntul (8 aprilie) purtatorului de cuvant al comandamentului american din Pacific privind deplasarea portavionului Carl Vinson in peninsula coreeana, oficiali ai armatei SUA au explicat ca, inainte de aceasta, vor fi facute exercitii militare impreuna cu marina australiana. Apoi, seful Pentagonului a anuntat ca aceste exercitii au fost anulate, noteaza Le Parisien. O noua interventie a US Navy, marti, indica faptul ca Mattis s-a inselat si ca vizita navelor americane intr-un port australian a fost anulata, nu si exercitiile. De partea sud-coreeana, iarasi ceata. O sursa guvernamentala a declarat pentru agentia Yonhap ca, incepand de saptamana viitoare, nu numai Carl Vinson se va afla in peninsula, ci si portavioanele USS Ronald Reagan si USS Nimitz. Ceea ce ar reprezenta cea mai mare putere de foc trimisa de SUA in aceasta zona.

Familiile militarilor americani si personalul civil, evacuati din Seul

Membri familiilor militarilor americani stationati in Coreea de Sud au inceput sa fie evacuati de la bazeze aflate in proximitatea capitalei Seul, noteaza presa rusa. Chiar daca Pentagonul nu a confirmat oficial aceasta informatie, rapoarte cu privire la aceste evacuari au aparut pe retelele sociale si serverele publice ale celei de-a 2-a Divizie de Infanterie si a Armatei a 8-a americane stationate in Coreea de Sud. Pe de alta parte, si familiile diplomatilor americani vor pleca din Seul. Potrivit lui Konstantin Asmolov, expert rus in problema Coreilor, aceste evacuari demonstreaza amenintarea unui conflict. Gaz rusesc peste foc? .”Comportamentul americanilor arata ca nu se asteapta sa distruga neatinsi instalatiile nucleare din Coreea de Nord, ci inteleg ca Phenianul va replica”, a declarat Asmolov intr-un interviu acordat Izvestia. El a mai precizat ca, la Seul, ”un intreg cartier este intesat de trupe americane”. Pe de alta parte, tot presa rusa noteaza ca Tokyo planuieste aceleasi masuri de urgenta, mai precis evacuarea a 60.000 de cetateni japonezi rezidenti in Coreea de Sud. Oficial, SUA (dar si Coreea de Sud) si Coreea de Nord se afla in stare de razboi. Razboiul din 1950-1953 din peninsula coreeana nu s-a incheiat cu semnarea unui armistitiu. Statele Unite au refuzat sa discute cu Phenianul si acum 28.000 de militari ameicani se afla stationati in Coreea de Sud.

Scenariul groazei cu arme ca la Deveselu

Pentagonul ia in calcul posibilitatea sa doboare rachetele trase de Coreea de Nord, in cadrul testelor nucleare si balistice ordonate de Kim Jong-un, ”pentru a-si arata forta in fata Phenianului”, relateaza presa britanica citand surse din cadrul serviciilor de informatii. In acest context, secretarul american al Apararii, James Mattis, a informat Congresul cu privire la posibilitatea interceptarilor tirurilor nord-coreene. Deocamdata, nici o decizie in acest sens nu a fost anuntata. In ce privesc mijloacele prin care rachetele Phenianului sa fie doborate, Washington a evocat sistemele antiracheta Aegis, instalate pe distrugatoarele americane. De notat ca un asemenea sistem, dar, fireste, nu offshore, se afla instalat si la baza Deveselu din Romania. O alta pista luata in calcul ar fi convingerea Japoniei sa recurga la propriile sisteme antiracheta, tot americane, mai performante decat Aegis, noteaza RT. Posibilitatea doborarii unei rachete trase de Phenian a fost deja evocata de catre militarii americani in ajunul unei intalniri care a avut loc in 6 aprilie, in Florida, intre Donald Trump si omologul sau chinez, Xi Jinping, relateaza tot presa britanica. Numerosi experti avertizeaza insa cu privire la pericolul fara precedent al unui asemenea demers, existand temeri ca situatia ar putea sa scape Washingtonului de sub control. In plus, ei evoca consecinte dezastruoase pentru aliatii SUA, Coreea de Sud si Japonia.

Deocamdata, Kim Jong-un ataca-n filme

Cu ocazia celei de-a 105-a aniversare a nasterii lui Kim Ir-sen, fondatorul (1948) Coreei de Nord, Phenianul a dezvaluit o noua racheta balistica care, intr-o simulare video, atinge un oras al imperialistilor americani si-l face praf si pulbere. Nepotul lui Kim Ir-sen, actualul lider de la Phenian a organizat, zilele trecute, un spectacol grandios, glorificand Coreea de Nord. Pe un ecran gigant, si pe fondul cantecelor patriotice intonate de corul armatei, racheta balistica Hwasong-1 a pornit spre America virtuala, ”ca un fulger gata sa provoace imperialismul”. Chiar daca capacitatile reale ale acestei noi rachete sunt necunoscute, in imagini s-a putut vedea cum Hwasong-1 cade ”ca traznetul” pe un oras american provocand o explozie uriasa. Imperialistii au fost distrusi. Scena finala arata steagul american in flacari, in mijlocul unui cimitir.