”SUA trebuie sa aiba incredere in Parlamentul Romaniei!”

Replica actualei puteri pentru Departamentul de Stat al SUA a venit sub forma unei declaratii data in numele Parlamentului si semnata de cei doi presedinti, Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea.

”Parlamentul Romaniei a luat act cu neplacuta surprindere de comunicatul emis de Departamentul de Stat din SUA referitor la dezbaterea privind reforma Justitiei. SUA trebuie sa aiba incredere in Parlamentul Romaniei care urmareste sa consolideze independenta sistemului judiciar si eliminarea influentelor politice in functionarea justitiei”, au ripostat Dragnea si Tariceanu. Acestia subliniaza ca, in conformitate cu regulile democratice si principiile constitutionale, ”dezbaterile, deciziile si voturile din Parlament se desfasoara in numele suveranitatii poporului” si ca urmare ”nu pot face obiectul niciunei forme de presiune”. Cei doi politicieni mai spun ca declaratia venita de peste ocean nu se bazeaza pe o analiza ”echilibrata si obiectiva” ci este ”ecoul unor opinii vehiculate in spatiul public romanesc”, iar ca dovada ca asa stau lucrurile trec in revista abuzurile petrecute in justitiea romaneasca. Respectiv interceptarile masluite, santajarea judecatorilor pentru a lua anumite decizii, protocoalele de colaborare incheiate intre servicii secrete si magistrati, extinderea ”campului tactic” al serviciilor pana in salile de judecata, incalcarile repetate ale drepturilor omului in absenta unei legi a raspunderii magistratilor. La final, Dragnea si Tariceanu asigura partea americana ca toate modificarile propuse au doar rolul de ”a indrepta abuzurile si vulnerabilitatile din sistemul actual de justitie” si se ofera sa puna la dispozitie intreaga documentatie. Neplacut impresionat de reactia SUA s-a aratat a fi si ministrul Justitiei Tudorel Toader, care a si lasat sa se inteleaga ca americanii au sarit calul si n-ar fi rau sa li se mai tempereze elanul. ”Departamentul de Stat al SUA se exprima cum si cat i se permite. Parlamentul nu poate fi impiedicat sa legifereze”, a decretat Toader.