SUA si Franta, tradate de o tara NATO

Agentia de presa turca proguvernamentala Anadolu a dezvaluit localizarea fortelor speciala americane si franceze in nordul Siriei, provocand mania Washingtonului care se teme pentru siguranta militarilor sai.

Divulgarea acestor informatii strict confidentiale expune trupele Coalitiei si reinvie tensiunile dintre Ankara si Casa Alba pe tema chestiunii kurde. Mai precis, Anadolu a anuntat unde sunt amplasate zece instalatii militare americane, mergand pana acolo incat a dezvaluit si numarul soldatilor din fortele speciale stationate acolo. Potrivit agentiei turce, 200 de militari americani si 75 de soldati din trupele speciale franceze s-ar afla intr-un avanpost aflat la 30 de kilometri nord de Raqa, autoproclamata capitala a gruparii teroriste Statul Islamic. Acest fapt fara precedent expune fortele Coalitiei la ”riscuri inutile”, potrivit purtatorului de cuvant al Pentagonului, Adrian Rankine-Galloway. ”Suntem extrem de ingrijorati daca responsabili ai unui aliat NATO pun in pericol, in mod deliberat, trupele noastre divulgand informatii confidentiale”, a precizat acesta, citat de Afp. “Ne-am exprimat preocuparile guvernului turc”, a adaugat el, refuzand sa comenteze cu privire la exactitatea locurilor dezvaluite de Anadolu.

Zece baze pentru sustinerea kurzilor

Aceste zece baze militare (doua aerodromuri si opt avanposturi) sunt utilizate pentru sprijinirea Partidului Kurd de Uniune Democratica (PYD) si de mana sa inarmata, Unitatile de protectie a poporului kurd(YPG) pe care Ankara le considera legate de Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK). Turcia considera ca separatistii PKK sunt o organizatie ”terorista” in conditiile in care conflictul kurd in Turcia a costat viata a peste 40.000 de persoane, dupa izbucnirea lui in 1984. Pe de alta parte, relatiile dintre SUA si Turcia, altfel aliati in cadrul NATO, s-au racit dupa interventia in Siria a Coalitiei antiteroriste condusa de Washington pentru infrangerea ISIS. SUA conteaza pe YPG si pe alte grupari kurde pentru a combate Statul Islamic la sol. Scop in care au trimis arme kurzilor, ceea ce ingrijoreaza Ankara care are temeri ca acest armament ar incapea pe mainile PKK.

CIA nu-i mai sprijina pe rebelii sirieni

Agentia americana a pus capat programului de sustinere a rebelilor sirieni care lupta impotriva regimului lui Bashar Al-Assad, program lansat acum patru ani care insa nu a avut decat un impact limitat, in special dupa intrarea in conflictul din Siria a fortelor armate rusesti de partea lui Assad, in 2015. Donald Trump a luat decizia de a stopa programul cu o luna in urma, desi informatia a fost dezvaluita miercuri, in urma unei discutii cu directorul CIA, Mike Pompeo, si cu generalul H.R. McMaster, consilier pentru securitate nationala. Casa Alba si CIA au refuzat sa comenteze.

Interes pentru Rusia

Insa observatorii estimeaza ca stoparea acestui program reflecta interesul presedintelui american ”in a gasi mijloace de colaborare cu Rusia” dar si o ”recunoastere a limitelor de influenta a Washingtonului si a vointei de a-l inlatura de la putere pe Assad. Decizia intervine in timp ce SUA si Rusia au negociat o incetare a focului in sud-vestul Siriei, acoperind o parte din zona unde actioneaza rebelii. Fostul presedinte Obama a aprobat acest program de sustinere a rebelilor in 2013 in momentul in care mai multe grupari rebele cautau o sustinere exterioara in cadrul unei miscari generale impotriva regimului de la Damasc, mii de combatanti rebeli fiind astfel formati si inarmati. Insa angajamentul SUA a ramas ambiguu din cauza dubiilor Washingtonului asupra capacitatii rebelilor de a-l rasturna pe Assad si a prioritatii luptelor contra ISIS. Interesul pentru acest program s-a erodat si mai mult anul trecut, dupa ce rebelii au pierdut zone pe care le controlau in orasul Alep, urmare a unei vaste ofensive a armatei siriene sprijinita de Rusia.