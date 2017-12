SUA si-au pus in cap Liga Araba

Reunite la sediul din Cairo, tarile Ligii Arabe au declarat intr-o rezolutie comuna ca decizia lui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala statului Israel este o ”violare a dreptului international”, cerand Washingtonului sa o anuleze.

In respectiva rezolutie, publicata ieri, ministrii de externe ai tarilor Ligi afirma ca SUA ”s-au retras din rolul de mediatori si intermediari” ai procesului de pace din Orientul Mijlociu, informand si ca intalnirea dintre presedintele autoritatii palestiniene, Mahmoud Abbas si vicepresedintele american Mike Pence ”nu mai este la ordinea zilei”. ”Nu va avea loc o comunicare oficiala intre autoritatile palestiniene si cele americane”, a declarat Riyad Al-Maliki, ministrul de externe al autoritatii palestiniene, referindu-se la intalnirea dintre Abbas si Pence, prevazuta in 19 decembrie in Palestina. Liga Araba a cerut comunitatii internationale sa recunoasca un stat palestinian ”cu Ierusalim-est drept capitala”, partea orientala a orasului ocupata si anexata de Israel in 1967. Guvernul libanez a propus si sanctiuni economice impotriva SUA pentru a incerca sa impiedice mutarea ambasadei americane din Tel Aviv in Ierusalim. Initiativa lui Donald Trump este ”denuntata si condamnata”, a afirmat secretarul general al Ligii Arabe, Ahmed Aboul Gheit. In cadrul unei precedente reuniuni ai delegatilor statelor membre a Ligii, inainte de decizia lui Trump, institutia avertizase Washingtonul, calificand recunoasterea Ierusalimului drept capitala statului Israel ”un atac clar” contra natiunii arabe.

Erdogan: Israel, un stat terorist

Tot ieri, presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a calificat Iasraelul ”stat terorist” care ”ucide copii”, adaugand ca ”va lupta prin toate mijloacele” impotriva recunoasterii de catre SUA a Ierusalimului drept capitala a statului evreu. ”Palestina este o victima inocenta(…) In privinta Israelului, este un stat terorist, da, terorist”, a lansat Erdogan intr-un discurs inflamat la Sivas. ”Nu vom abandona Ierusalimul in voia unui sta care ucide copii”, a adaugat el. Erdogan, care a calificat de multe ori Ierusalimul drept ”linie rosie pentru musulmani”, a criticat dur decizia lui Trump indicand ca ”este nula si neavenita” pentru Ankara. Anuntul american a fost urmat de violente in cadrul carora patru palestinieni au fost ucisi si alti zeci raniti. Aviatia israeliana a efectuat vineri raiduri in Gaza, ca reactie a unor tiruri cu rachete palestiniene.