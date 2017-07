SUA scoate nicotina din tigari!

Pana la un nivel care sa nu dea dependenta pentru fumatori, anunta Agentia de produse alimentare si medicamente(FDA), o decizie in premiera a autoritatilor federale, care vizeaza direct concentratia de nicotina.

Pana acum, masurile anti-fumat constau in avertismente tiparite pe pachetele de tigari, campanii pentru tineri si taxe marite. Se urmareste descurajarea oamenilor sa fumeze tigari conventionale, in favoarea produselor care contin nicotina, dar sunt mai putin nocive, precum tigarile electronice. Coincidenta sau nu, FDA anuntat ca amana cu cativa ani intrarea in vigoare a reglementarilor pentru trabuce si tigarile electronice si impunerea obligativitatii producatorilor de astfel de produse pentru a obtine aprobarea sa pentru comercializarea lor. Masura FDA “reprezinta o abordare indrazneata si completa cu potentialul de a accelera progresul pentru reducerea tabagismului si mortalitatii”, a spus influentul Matthew Myers, presedinte al “Campaign for Tobacco-Free Kids”, un ONG virulent anti-tabac, caruia nici trabucele si tigarile electronice nu-i miros a bine, adica amanarea reglementarilor va permite ca “produse vizand sa atraga tinerii, precum aromele de fructe (…) sa ramana pe piata cu o slaba supraveghere din partea autoritatilor sanitare”. O alta masura FDA vizeaza tocmai aceste “arome” folosite in trabucuri si interzicerea mentolului din produsele de tutun.