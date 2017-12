SUA s-au chinuit 12 ore sa scufunde o fregata

Atat a durat pana ce nava marinei militare americane USS Thach a fost trimisa la fund, dupa ce a fost atacata succesiv cu bombe, rachete si torpile, in cadrul manevrelor navale RIMPAC 2016.

Mai bine mai tarziu decat niciodata sa fie dezvaluita ”viteza de reactie” a armatei SUA. Intai, nave si elicoptere de lupta au atacat fregata cu rachete, in total sapte salve. Apoi avioane au lansat bombe cu ghidaj laser in directia navei. Dupa fiecare atat, fregata a fost minutios examinata pentru a se constata pagubele: brese in carena, pe puntea superioara etc. Dar nava a ramas in picioare. Apoi, un submarin s-a apropiat la adancime periscopica si a lansat o torpila de 1,5 tone in prova navei. USS Thach s-a ridicat deasupra apei din cauza exploziei care a provocat o spartura de dimensiunea unei case, la tribord, insa fregata nu s-a scufundat si a ramas pe linia de plutire pana a doua zi dimineata, cand s-a scufundat. La fiecare doi ani marina americana organizeaza RIMPAC, exercitii in cadrul carora sunt testate diferite arme asupra unor vehicule si nave de razboi scoase din uz. Peste 25.000 de oameni participa la aceste manevre.