SUA plimba bau-baul rus prin Europa

Seful diplomatiei americane, Rex Tillerson, incepe astazi un turneu european pentru a consolida aliantele americane in fata ”agresiunii” Rusiei. Si a le cere tarilor NATO sa bage mai adanc mana in portofel pentru aparare.

In timp ce in SUA continua telenovela presupusei ingerinte a Moscovei in alegerile prezidentiale americane, in timp ce Donald Trump dezminte azi ce a spus ieri iar ancheta FBI in dosarul ”Russiangate” pare o nebuloasa generatoare de paine si circ, Tillerson va ateriza pe rand la Bruxelles, Viena si Paris, in program fiind prevazuta si o asteptata intalnire cu omologul sau rus, Serghei Lavrov. Ieri, presedintele SUA a negat ca a cerut FBI sa abandoneze ancheta asupra fostului sau consilier de securitate nationala, Michael Flynn, care a pledat vinovat si a recunoscut ca a mintit in scandalul ingerintelor Rusiei in alegerile prezidentiale americane. ”Nu i-am cerut niciodata lui James Comey (fostul director al FBI) sa abandoneze ancheta asupra lui Flynn. Alte stiri false care acopera inca o minciuna a lui Comey!”, a scris Trump pe contul sau de Twitter. Intr-o audiere care a avut loc la inceputul lunii iunie in fata Senatului SUA, fostul director al FBI, James Comey, a declarat ca Donald Trump i-a cerut personal “sa ingroape” ancheta care il viza pe Michael Flynn. Revenind la Tillerson, presa americana a evocat, saptamana trecuta, ca la Casa Alba s-a discutat inlocuirea acestuia din fruntea departamentului de Stat cu directorul CIA, Mike Pompeo, sau ca fostul director al ExxonMobil sa fie impins sa demisioneze. I-au trebuit mai mult de 24 de ore lui Donald Trump sa-si reafirme sprijinul acordat lui Tillerson, insistand insa asupra ”divergentelor” dintre cei doi. ”Eu am ultimul cuvant”, a declarat miliardarul republican pentru a pune punctul pe ”i”.

Rusia renascuta, o amenintare activa

La Bruxelles, Rex Tillerson se va intalni, maine, cu ministrii de Externe ai celor 28 de tari ai UE si va participa, pana miercuri, la o reuniune ministeriala a NATO. Intr-un discurs cu privire la viziunea sa despre relatiile americano-europene, rostit saptamana trecuta la Washington, secretarul de stat a pus accentul pe ”amenintarea activa” care o reprezinta, in opinia sa ”renasterea Rusiei”. Folosind cuvinte dure la adresa Moscovei, Tillerson le-a promis aliatilor europeni sustinerea americana in fata ”dusmanilor care ameninta securitatea noastra si se opun modului nostru de viata”, neuitand, la fel ca Trump, sa le ceara europenilor sa deschida si mai larg portofelul pentru a-si asigura propria securitate. Ca Rusia isi urmareste propriile interese, nu trebuie sa le-o spuna Tillerson europenilor, mai ales esticilor, lasati in ghearele fostei URSS tocmai de americani si britanici. Doar ca politica lui Trump, ”America first” nu se prea loveste cu dorinta SUA de a contracara bau-baul rus in Europa, la ora cand Casa Alba pare mai departe ca oricand de liderii europeni.

Ucraina, obstacolul persistent

Conflictul din Ucraina ramane, in ochii lui Tillerson, ”obstacolul persistent” care impiedica orice dezghet cu Moscova. ”Nu putem reveni la relatii normale fara o solutie in Ucraina”, care trece prin respectarea unitatii, independentei si integritatii sale teritoriale, a lansat Tillerson, promitand mentinerea sanctiunilor impuse Rusiei in urma conflictului ucrainean. Relatiile Washington-Moscova, pe care Trump tot promite sa le relanseze, sunt la cel mai jos nivel, pe fondul acuzatiilor de ingerinta rusa in alegerile prezidentiale americane si suspectarea echipei de campanie a lui Trump de legaturi cu Kremlinul. Dar cele doua tari incearca o intelegere pe tema dosarului sirian, in timp ce pe tema Ucrainei, progrese ar putea fi realizate in timpul acestui turneu european al lui Tillerson, pentru infiintarea unei misiuni ONU in Ucraine. Joi, seful diplomatiei americane va participa la Viena la o reuniune ministeriala a celor 57 de tari membre ale Organizatiei pentru securitate si cooperare in Europa (OSCE), in marja careia are programata o intalnire cu Serghei Lavrov. Moscova a sugerat deplasarea Castilor Albastre pentru a-i proteja pe observatorii OSCE insarcinati cu supervizarea incetarii focului intre fortele Kievului si rebelii separatisti sustinuti de Moscova, in Ucraina. Dar occidentalii pledeaza pentru un mandat mai extins vizand mentinerea pacii in toata regiunea disputata din Donbass. Amenintarea nucleara a Coreei de Nord, ale carei rachete, mai ales dupa testul de miercuri, par capabile sa loveasca SUA, dar si Europa, vor fi pe masa discutiilor la reuniunea ministeriala NATO. In fine, Rex Tillerson se va afla vineri la Paris pentru a evoca, impreuna cu oficiali francezi, dosarele sirian, iranian, libanez, libian si nord-coreean, potrivit departamentului american de Stat.