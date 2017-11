SUA intrerup zborurile catre New Delhi

Compania aeriana United Airlines a anuntat aceasta masura, valabila ”cel putin” pana astazi din cauza poluarii extreme din metropola indiana.

Aerul din New Delhi este unul din cele mai poluate din lume, dar in ultimele zile poluarea a capatat proportii alarmante, depasind de 10 ori limita normala. Un oficial a comparat orasul cu o ”camera de gazare”. Un motiv suficient pentru United Airlines sa anuleze zborurile in directia New Delhi. Potrivit presei americane, si alte companii aeriene vor adopta aceeasi decizie. Saptamana trecuta, aerul din New Delhi era de 10 ori mai toxic decat cel din Beijing, cel mai poluat oras din lume. In anumite zone, gradul de poluare depasea de 40 de ori media de securitate definita de Organizatia Mondiala a Sanatatii. Vizibilitatea era atat de scazuta din cauza smogului incat pilotii de aernoave aveau dificultati. Mai multi factori s-au conjugat pentru a explica acest fenomen: absenta vantului, incendii ilegale de terenuri agricole din jurul petropolei si, bineinteles, bazele de esapament ale vehiculelor din acest oras cu 20 de milioane de locuitori. Municipalitatea a inchis 6000 de scoli din cauza poluarii si numai camioanele care transporta produse de stricta necesitate sunt autorizate pe strazi. Peste 15.000 de persoane au fost spitalizate din cauza afectiunilor legate de poluare, a precizat Faisal Zahoor, director general al serviciilor sanitate din provincia Punjab.