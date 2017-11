SUA, in pana de ambasadori

In urma deciziei secretarului american de Stat Rex Tillerson de a concedia nu mai putin de o suta de diplomati, posturile de ambasadori ai SUA au ramas vacante in mai multe tari, din care unele strategice, cum ar fi Arabia Saudita si Coreea de Sud. Nu si in Romania, unde ambasadorul Hans Klemm tot mesteca in marmita anticoruptiei.

Uitand, parca, mereu ca-si depaseste prerogativele, Klemm pare un musafir care verifica toate oalele, inainte de a fi poftit la masa de catre gazda. Si ar trebui sa fie chemat sa dea explicatii cu privire la ultima cerere imperioasa a departamentului american de Stat adresata Parlamentului Romaniei. Daca Klemm sta confortabil in postura de ambasador-dascalitor al ”partenerului strategic”, suta de alti diplomati americani de care aminteam a fost impinsa sa-si paraseasca posturile sau la pensionare anticipata. Numirile politice care insotesc schimbarile administratiilor americane nu au permis sa compenseze aceste goluri, astfel ca numai zece din 44 de posturi cheie ale departamentului de Stat au fost atribuite. Pentru majoritatea posturilor vacante, Rex Tillerson nu a transmis inca noi numiri, atentie, la opt luni dupa ce fostul patron al gigantului petrolier ExxonMobil a fost numit sef al diplomatiei americane de catre Donald Trump. Dar Hans Klemm da lectii..

Un dispret pentru diplomatie

Rezultatul: numeroase ambasade ale SUA nu au ambasadori. Si nu fitecine. In plina criza cu Coreea de Nord, ambasada SUA din Coreea de Sud, aliat al Americii, nu are ambasador. Nici macar un secretar de stat adjunct pentru Asia de est nu a fost numit pentru a compensa aceasta lipsa. In timp ce tensiunea zbarnaie intre Iran si Arabia Saudita, Washington nu are ambasador in regatul saudit, alt aliat crucial al SUA. Nici, culmea, in Turcia, a doua tara NATO ca potential militar, nici in Iordania, Egipt sau in Qatar, mai completeaza presa americana. Nici in Africa de Sud, vecina cu Zimbabwe, unde au loc mari schimbari odata cu plecarea lui Robert Mugabe.”Un dispret pentru diplomatie”. Asa a calificat R.Nicholas Burns, diplomat in vremea lui George W. Bush. Nancy McEldowney, fosta ambasadoare care s-a retras dupa 30 de ani de cariera a deplans ”curatenia” facuta de Tillerson dar si faptul ca rarele persoane numite de acesta sunt ”mult mai putin experimentate” ca predecesorii. Dar Tillerson nu si-a ascuns dorinta de a reduce cu 31% bugetul Externelor vizand debarcarea a 2000 de diplomati americani pana in octombrie 2018. Temandu-se ca SUA isi vor pierde influenta pe plan international, republicanii s-au mobilizat, in frunte cu senatorul John McCain: ”Forta diplomatica americana slabeste in timp ce crizele complexe si mondializate se multiplica la exterior”, a avertizat senatorul de Arizona.