SUA fura drepturile de autor din Guantanamo

Pentagonul a decis ca ultimii detinuti din rau famata inchisoare nu vor mai fi proprietarii tablourilor pe care le realizeata dupa gratii, o schimbare a jurisprudentei care va elimina un proiect de succes lansat in 2008.

Guantanamo (Cuba), centru de detentie infiintat sub administratia Bush, care reactii dupa atentatele din 11 septembrie 2001, se afla in afara legilor aplicabile pe teritoriul SUA. Cei inchisi aici, desemnati sub numele de ”inamici combatanti”, nu au nici un drept. Spre deosebire de paznicii lor, care au toate drepturile legale si extralegale. Mai nou, raporteaza Slate, cei 41 de detinuti ramasi aici si-au pierdut toate drepturile asupra tablourilor, desenelor sau sculpturilor pe care le-au realizat de-a lungul anilor, in beneficiul autoritatilor americane. Ele apartin SUA care dispun de ele dupa bunul plac. Istoria acestor tablouri incepe in 2008, odata cu alegerea lui Barack Obama.

Arta din Guantanamo Bay

In timp ce Obama a promis ca va inchide Guantanamo-o promisiune neonorata, Pentagonul a decis sa autorizeze cursuri de arta pentru a ameliora situatia prizonierilor.

Evident, cu mari restrictii si verificari daca cumva tablourile nu contin mesaje codate, uneltele (creioane, stilouri, pensule) nu contineau componente metalice care sa poata fi ultilizate ca arme etc. Programul a fost un succes iar unele tablouri au fost expuse in cadrul unei expozitii intitulate ”Ode to the Sea: Art from Guantanamo Bay” la John Jay College of Criminal Justice din New York. Tablourile ieseau din Guantanamo via Crucea Rosie, care le trimitea familiilor detinutilor drept cadou sau spre pastrare. La ora actuala, nici un tablou nu mai paraseste inchisoarea.

Marea, tema principala

Inainte vreme, vechii detinuti de la Guantanamo nici nu stiau unde sunt, in ce tara sau pe ce continent, fiind adusi in conditii strict secrete.

Odata cu venirea unor noi prizonieri si ”celebritatii” inchisorii datorita rau famatelor scandaluri privind utilizarea torturii, prizonierii au inteles si constientizat mai bine situatia. O evolutie care s-a regasit si in temele tablourilor: moartea micului refugiat Aylan pe o plaja din Turcia, atentatul de la Istanbul langa Moscheea Albastra. Alte tablouri se inspira din viata cotidiana din afara (naturi moarte, peisaje sau scene din restaurante).

Dar principala tema este marea, spatiul marin, vapoarele, chiar daca sunt elementele cele mai putin vizibile de prizonierii aflati in cladirile acoperite cu prelate. Firesc insa, explica psihologii: marea reprezinta libertatea pe care nimeni nu o poate controla sau poseda, este libertatea pentru toti. Intre 2013 si 2015, 40 de prizonieri au fost eliberati din Guantanamo. Au ramas 41 din care doar 10 asteapta sa fie judecati de tribunalele militare. Printre ei, creierul atentatelor din 11 septembrie, Khalid Sheikh Mohammed. Pentru restul de 31, in absenta unei acuzatii oficiale, nici un proces nu este planuit. Dupa venirea lui Trump la Casa Alba, nici o eliberare nu s-a mai facut la Guantanamo. O promisiune de campanie, spre deosebire de Obama, onorata.