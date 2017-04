SUA fabrica submarine pentru femei

Potrivit Navy Times, Pentagonul a decis sa-si adapteze viitoarele submarine la capacitatile fizice si particularitatile anatomice ale femeilor , care sunt din ce in ce mai doritoare sa se inroleze in marina militara americana.

Primele submarine care vor asigura egalitate intre sexe vor fi submarinele nucleare din clasa Virginia. Noile nave de acest tip vor avea un numar mai mare de dusuri si toalete, care vor fi separate pentru barbati si pentru femei. Paturile aflate pe trei nivele vor fi imbunatatite pentru a fi utilizate de femei. Diferite vane si dispozitive de inchidere si alte dispozitive mecanice care trebuie actionate manual, si care abunda in interiorul submarinelor, vor fi si ele adaptate pentru forta musculara feminina, mai redusa fireste decat a barbatilor. Modificari vor suferi si scaunele, mesele sau treptele din submarine, dar si comenzile navelor. Marina americana nu a informat cu privire la costurile acestor transformari. Primul submarin ”nesexist” va fi New Jersey, care urmeaza sa fie livrat marinei pana in 2021. La ora actuala, 80 de femei sunt imbarcate la bordul submarinelor americane dar, potrivit expertilor, numarul lor va creste vertiginos.