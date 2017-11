SUA-China, contracte de 250 miliarde de dolari

Donalt Trump a dezvaluit ieri, alaturi de omologul sau Xi Jinping, o ”recolta” de acorduri comerciale semnate de Washington si Beijing, in conditiile in care reechilibrarea schimbului comercial bilateral este o prioritate pentru presedintele american.

Aceste acorduri privesc domenii ca energie, aeronautica, industria agroalimentara, electronica si giganti americani precum Boeing, Caterpillar, General Electric, Qualcomm . Suma totala: 253, 4 miliarde de dolari. Avalansa de acorduri semnate a fost calificata ”un miracol” de catre ministrul chinez al Economiei, Zhong Shan. In lista facuta publica ieri, figureaza un acord intre Caterpillar si mastodontul China Energy pentru vanzari de echipament minieri, dar nu au fost precizate detalii financiare. Fabricantul de semiconductori Qualcomm a semnat cu trei producatori chinezi de telefoane (Xiaomi, Oppo si Vivo) pentru ”aproximativ 12 miliarde de dolari”. Boeing a semnat un acord pentru cumpararea de chinezi a 300 de avioane (37 miliarde de dolari) dar fara a preciza daca aceste comenzi sunt noi. In industria agroalimentara, JD.com, specialist chinez in vanzari online, s-a angajat sa cumpere, pentru 2 miliarde de dolari, produse din SUA, din care 1,2 miliarde produse din carne, in special carne de vita din Montana. Dar, in momentul in care Beijingul vrea sa-si diversifice aprovizionarea cu hidrocarburi, trei organisme statale chineze au semnat si un acord pentru exploatarea gazului natural lichefiat in Alaska, cu o investitie prevazuta la 43 de miliarde de dolari.