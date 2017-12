SUA: Batalia pentru legalizarea pariurilor sportive

Cu toate ca americanii au inventat cazinourile gigant si masinile de joc in care oamenii isi incearca norocul, pariurile sportive sunt interzise in 46 de state. Ieri, Curtea Suprema a examinat daca aceasta lege ar trebui abolita, o miza de zeci de miliarde de dolari. Doar in fruntea tarii se afla un fost mogul al pariurilor, nu?

In sala de audiente s-a aflat un fost activ sustinator al campaniei electorale a lui Donald Trump, Chris Christie, guvernatorul republican din New Jersey. De ani de zile Christie se bate pentru a obtine dreptul de a organiza pariuri sportive in acest stat ale carei cazinouri sunt concentrate numai in Atlantic City. Justitia a respins sistematic astfel de demersuri, bazandu-se pe o lege din 1992 care a interzis pariurile pe activitatile sportive profesioniste sau universitare, cu exceptia a patru state, unde ele exista: Nevada, Delaware, Montana si Oregon. Congresul a aparat mereu aceasta lege, estimand ca pariurile ”ameninta integritatea intalnirilor sportive”. In timp ce senatorul democrat Bill Bradley, fosta vedeta de baschet, a invocat ”protectia tineretului”, pariurile vehiculand ”un mesat potrivit caruia in sport banii sunt mai importanti decat spiritul sportiv si depasirea de sine”. Cele patru principale federatii sportive: NFL (fotbal american), NBA (baschet), MLB (baseball) si NHL (hochei pe gheata) au sustinut aceste restrictii. Si Donald Trump, confruntat cu dificultati financiare in cazinourile sale din Atlantic City, a facut campanie impotriva legii amintite, estimand ca pariurile sportive i-ar putea oferi un colac de salvare

150 de miliarde din piata clandestina

Audientele de ieri au revelat o problema veche in SUA: Cum poate fi delimitat ceea ce apartine statelor de puterea federala, prin definitie preeminenta. Reprezentantu guvernului a avut zece minute timp sa apere regula federala. In tabara lui Christie, se spera ca pragmatismul va avea castig de cauza, mai ales ca jocurile de noroc, via cazinouri si loterii sunt deja larg implantate pe teritoriul american. ”Pariurile sportive exista, dar sunt ilegale”, a pledat avocatul New Jersey, Theodore Olson, deplangand faptul ca statul ”nu poate regla aceasta activitate”. Pariurile sportive clandestine reprezinta si o piata anuala de 150 de miliarde de dolari, potrivit American Gaming Association. Iar veniturile publice in termeni de licente si taxe ar fi , evident, masive. Reprezentantii comunitatilor religioase crestine si musulmane din New Jersey au adresat Curtii argumente contra legalizarii pariurilor sportive. Dar, dincolo de principii, deplin constiente de miza banilor, federatiile sportive americane sunt din ce in ce mai putin opuse pariurilor sportive, in frunte cu Adam Silver, comisarul general al NBA, care a publicat un articol preconizand o intoarcere cu 180 de grade in aceasta chestiune. Curtea Suprema a anuntat o decizie in prima jumatate a anului viitor.