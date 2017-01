SUA: Apropiatii lui Putin, presupusi asasini ai lui Litvinenko

Statele Unite au anuntat, luni, noi sanctiuni contra Rusiei, pe lista fiind un procuror apropiat al presedintelui Vladimir Putin, un fost agent secret rus si un om de afaceri, suspectati de legatura directa cu moartea opozantului Alexandr Litvinenko, fost spion KGB, in 2006. Masura a fost luata inainte cu zece zile de venirea lui Trump la Casa Alba.

Trezoreria si departamentul de Stat au anuntat ca au adaugat pe lista sanctiunilor trei nume: Alexander Bastrykin, Andrei Lugovoi si Dmitri Kovtun. Este vorba de asa numita ”lista Magnitski”, denumita astfel dupa o lege americana din decembrie 2012, care permite inghetarea bunurilor si intereselor in SUA a cetatenilor rusi care au interzisa intrarea pe teritoriul american fiind vinovati, potrivit Washingtonului, de grave violari ale drepturilor omului. Actualizarea listei Magnitski este facuta anual de executivul american, este o sursa de mari tensiuni intre Moscova si Washington. Serghei Magnitski, un jurist rus devenit simbol al luptei anticoruptie, a fost arestat in 2008 dupa ce a denuntat o vasta masinatiune financiara, controlata potrivit lui de politia si fiscul rusesti in detrimentul statului rus. Moartea sa in inchisoare, in 2009, a declansat tensiuni intre Rusia si SUA. Lista care-i poarta numele contine 44 de nume iar persoanele care figureaza in acest document sunt ”neeligibile pentru a obtine viza sau pentru a fi admise in SUA”, potrivit diplomatiei americane.

Five o clock cu poloniu-210

Autoritatile americane nu au oferit alte detalii cu privire la cei trei. Potrivit presei, Alexander Bastrykin este un procuror apropiat lui Putin, care conduce Comitetul federal de ancheta, echivalentul rusesc al FBI-ului american. Bastrykin a condus numeroase anchete contra opozantilor liderului de la Kremlin.

Andrei Lugovoi este un agent secret care a devenit parlamentar iar Dmitri Kovtun este un om de afaceri. Cei doi sunt suspectati de legaturi directe cu asasinarea lui Litvinenko, la Londra, in 2006, unde a fost otravit cu poloniu-210, ”probabil” la ordinul Moscovei, potrivit justitiei britanice. Pe patul de moarte, Litvinenko l-a acuzat direct pe Vladimir Putin. In noiembrie 2006, Litvinenko (43 de ani), un transfug al FSB refugiat in Marea Britanie, a baut un ceai cu Lugovoi si Kovtun, intr-un hotel din Londra.

A murit la scurt timp, ancheta stabilind ca fusese otravit cu poloniu, substanta radioactiva letala dar extrem de greu de identificat.

Greu cu Putin, mai greu fara el

Noile sanctiuni impotriva Rusiei survin dupa recenta expulzare din SUA a 35 de agenti rusi, dispusa de administratia Obama dar la putine zile de la depunerea juramantului de catre succesorul Doald Trump, care are scop declarat apropierea de Moscova. Si care a minimalizat cat a putut raportul serviciilor secrete americane in care presedintele Vladimir Putin este acuzat direct ca a ordonat o campanie de influentare a alegerilor prezidentiale americane in favoarea lui Trump, via atacuri informatice. Dar administratia Obama nu l-a sanctionat direct pe Putin. ”Trebuie sa pastram posibilitatea de a lucra cu Rusia in domenii de interes national pentru Statele Unite, in special cautand solutii diplomatice pentru crizele din Siria si din Estul Ucrainei”, a declarat un responsabil al administratiei care-si face bagajele de la Casa Alba.

Kremlinul denunta ”un pas in plus” al americanilor

Moscova a denuntat, ieri, inca un pas facut de Washington in degradarea relatiilor ruso-americane, dupa anuntul noilor sanctiuni impotriva Rusiei, sanctiuni ce vizeaza in special un inalt oficial al serviciilor rusesti de investigatii criminale, noteaza AFP. ”Este un pas in plus ce urmareste deteriorarea relatiilor noastre”, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, regretand ”deteriorarea fara precedent” a legaturilor dintre Moscova si Washington in perioada celui de-al doilea mandat al lui Barack Obama.