Strans cu usa, Tudorel misca

Revolta angajatilor din penitenciare l-a obligat pe ministrul Justitiei sa faca in sfarsit ceva.

Teoriile savante si vorba lunga si domoala nu l-au ajutat cu nimic pe Tudorel Toader, ieri, in timpul intalnirii acestuia cu sindicalistii de la penitenciarele din Vaslui, Iasi si Bacau. Iar cum o parte dintre agentii de la Penitenciarul Vaslui (mai mult de jumatate, mai exact) a anuntat inca de saptamana trecuta ca refuza sa mai intre in serviciu din moment ce personalul institutiei este insuficient si orele suplimentare nu sunt platite orele, ministrul Justitiei s-a trezit nevoit sa miste ceva in sistem. Motiv pentru care Tudorel Toader le-a spus sindicalistilor din ANP ca se va aproba, printr-o hotarare de Guvern, suplimentarea posturilor din penitenciare cu 1000 de locuri – eveniment despre care ministrul spune ca ar putea avea loc chiar in aceasta saptamana, daca actul normativ va primi rapid avizele necesare. In plus, Toader a anuntat si ca ministerul pe care cu onor il conduce lucreaza la un alt act normativ, ”probabil o ordonanta de urgenta”, menit sa permita plata orelor suplimentare efectuate de salariatii din penitenciare. Masura fara efecte retroactive, deci valabila doar pentru viitor – ceea ce inseamna ca salariatii din ANP carora nu li s-au compensat cu zile libere orele suplimentare efectuate vor ramane totusi ”facuti la bani” de stat.