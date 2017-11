Steven Seagal hartuia sexual cu pistolul la vedere

Scandalul sexual de la Hollywood continua sa se extinda. De data asta, durul Steven Seagal este cel acuzat de hartuire sexuala.

Actrita Julianna Margulies, cunoscuta pentru rolurile din serialele “Sotia perfecta” si “Spitalul de Urgenta”, a dezvaluit ca, la inceputul anilor ’90, a dat proba pentru un rol in filmul “Cartierul Crimei”, cu Steven Segal in rol principal. O asistenta de distributie a invitat-o camera de hotel pentru proba, iar acolo o astepta Segal. Starul avea pistolul in mana, si, din aceasta pozitie, i-a cerut sa il lase sa ii faca masaj, dar actrita l-a refuzat. „S-a asigurat ca ii vad arma, nu mai vazusem o arma adevarata pana atunci. Nu am fost violata. Am iesit de acolo nevatamata… Nu stiu cum am iesit din camera de hotel”, a povestit actrita.Tot ea a relatat si ca nu a primit un rol dupa ce a refuzat avansurile sexuale ale celebrului producator Harvey Weinstein, cazut in dizgratie dupa ce mai mult de 40 de femei il acuza de agresiuni sexuale. ”Dupa acea experinta cu Steven Seagal, care a fost ingrozitoare, am refuzat sa il intalnesc pe Harvey Weinstein in camera lui de hotel”, a mai spus Julianna Margulies, precizand ca o alta femeie i-a transmis invitatia lui Weinstein, asigurand-o ca va obtine o auditie.