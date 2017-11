Stela Popescu, ultimele aplauze

Stela Popescu a plecat pe ultimul ei drum de la Teatrul Constantin Tanase, de unde a fost dusa direct la cimitirul Cernica. Acolo, in prezenta a sute de oameni, indragita artista a fost inmormantata cu onoruri militare.

Coincidenta a facut ca Stela Popescu sa plece din aceasta lume chiar de ziua numelui ei, crestinii praznuindu-l ieri pe Sfantul Stelian Paflagonul. Artista a murit cu mai putin de o luna inainte de ziua in care ar fi implinit 82 de ani – din care peste sase decenii i-a petrecut pe scena din moment ce a debutat in cariera in 1956. Cum a fost decorata cu Ordinul Romaniei in Rang de Cavaler, Brigada 30 Garda “Mihai Viteazul” a fost prezenta la inmormantare iar ceremonia a fost insotita de salve de artilerie. In plus, indragita artista a fost aplaudata pe ultimul ei drum de sutele de romani care au tinut sa-i aduca un ultim omagiu celei care i-a emotionat si i-a facut sa se simta mai bine atat inainte cat si dupa decembrie 1989. Trei institutii de top – Presedintia, Senatul si Guvernul – au trimis si ele coroane de flori in onoarea marii artiste, gest facut si de Casa Regala. Condusa de un cortegiu imens, actrita a fost inmormantata langa sotul ei, Puiu Maximilian. Puternic afectat de disparitia partenerei sale de scena timp de patru decenii, Alexandru Arsinel a rostit cuvantul de final. ”Ai fost, esti si vei ramane steaua noastra, steaua teatrului romanesc de revista. Incepand de astazi o noua stea va straluci pe cer in constelatia marilor valori care nu mai sunt alaturi de noi. Drum bun, Stela, catre stele!”, a spus Arsinel printre lacrimi.