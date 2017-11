Stela Popescu s-a despartit de Teatrul de Revista in aplauze (VIDEO)

Momente grele pentru cei care au cunoscut-o si apreciat-o pe Stela Popescu. Este ziua marii despartiri de actrita care a parasit aceasta lume in mod fulgerator.

Dupa doua zile in care fusese la teatru, la “Constantin Tanase”, de aceasta data nu pe scena, ci in foaierul Salii Savoy, Stela Popescu s-a despartit de institutia culturala care i-a fost ca a doua casa, in care s-a intalnit, a ras si a glumit cu publicul si cu ai sai colegi. In aplauze. Au fost zeci de oameni simpli care au asteptat in fata teatrului de pe Calea Victoriei si, in clipa in care sicriul a fost scos din Teatrul de Revista, au spart linistea dureroasa cu aplauze.

De acolo, cortegiul funerar s-a indreptat catre Manastirea Cernica, acolo unde la pranz urmeaza sa inceapa ceremonialul de inmormantare. Stela Popescu isi va dormi somnul de veci langa sotul sau, Puiu Maximilian.