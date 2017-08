Steinmetz si Silberstein schimba gratiile pe arestul la domiciliu

Retinuti, luni, de procurorii israelieni, Beny Steinmetz si Tal Silberstein au fost pusi ieri in libertate.

Cei doi au iesit din arest dupa ce avocatul lor a facut o intelegere cu judecatorul de caz astfel incat Steinmetz si Silberstein sa execute 15 zile de arest la domiciliu, masura dublata si de interdictia de a parasi timp de 60 de zile Israelul. Acuzat in tara lui de bastina de intocmirea unor contracte false (in scopul mutarii si spalarii unor importante sume de bani) si in Romania de complicitate la spalare de bani, trafic de influenta si formarea unui grup infractional organizat, miliardarul Beny Steinmetz neaga in continuare toate acuzatiile. DNA-ul nostru aduce aceleasi acuzatii si consultantului politic Tal Silberstein, acuzatii legate de cazul retrocedarilor ilegale in care este inculpat si printul Paul. Date fiind legaturile pe care Silberstein le-a avut cu crema politicienilor romani, retinerea si anchetarea acestuia in Israel tine cu sufletul la gura multa lume buna de pe malurile Dambovitei, lume care spera ca iesirea consultantului de dupa gratii sa nu fi fost precedata, asa cum se intampla la noi, de vreo spovedanie scrisa in prezenta procurorilor.